Глава МИД Польши назвал «вторжение российских беспилотников» тактически глупым

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в «тактически глупой и контрпродуктивной» эскалации на Украине. Таковой он считает появление беспилотников в Польше в прошлом месяце. По мнению дипломата, БПЛА были российскими, а их использование — преднамеренным.

По словам министра, БПЛА запустили из одного места, и все они были без оружия. Если бы беспилотники случайно попали в Польшу в ходе ночной атаки на Украину, то часть из них была бы вооружена, считает господин Сикорский. Он уверен, что дроны были запущены для проверки систем противовоздушной обороны Польши и НАТО, приводит его слова The Guardian.

В сентябре власти Польши и Румынии заявляли, что воздушные пространства их стран нарушили российские беспилотники. Об обнаружении неопознанных дронов также сообщали власти Дании и Норвегии. 2 и 3 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за появления над ним неопознанных БПЛА, после чего канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил Россию в дестабилизации обстановки. Кремль отрицает причастность к запускам дронов.

