Россельхознадзор проверил 380 тонн табачного сырья из Ирана

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в третьем квартале 2025 года проверило 380 тонн импортного табачного сырья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Продукция поступила автомобильным транспортом на склад временного хранения в Ростовской области из Ирана. По данным пресс-службы, иранское сырье ввезено в соответствии с нормами действующего законодательства в сфере карантина растений.

«Сотрудники управления выдали акты карантинного фитосанитарного контроля. Продукцию выпустили в обращение»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко