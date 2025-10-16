Россельхознадзор проверил 380 тонн табачного сырья из Ирана
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в третьем квартале 2025 года проверило 380 тонн импортного табачного сырья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора
Продукция поступила автомобильным транспортом на склад временного хранения в Ростовской области из Ирана. По данным пресс-службы, иранское сырье ввезено в соответствии с нормами действующего законодательства в сфере карантина растений.
«Сотрудники управления выдали акты карантинного фитосанитарного контроля. Продукцию выпустили в обращение»,— говорится в сообщении.