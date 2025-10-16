Путин внес в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой. Документ размещен в электронной базе ГД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Договор был подписан 7 мая во время визита в Москву президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Согласно документу, Россия и Венесуэла выступают против принудительных односторонних санкций. Договор также расширяет сотрудничество между двумя странами в политической, экономической и оборонной сферах, включая энергетику, добычу полезных ископаемых и борьбу с терроризмом. Парламент Венесуэлы одобрил договор в сентябре.

Вчера Владимир Путин назначил Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами ФС вопроса о партнерстве между Россией и Венесуэлой.