Путин внес в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой. Документ размещен в электронной базе ГД.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин (справа)
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Договор был подписан 7 мая во время визита в Москву президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Согласно документу, Россия и Венесуэла выступают против принудительных односторонних санкций. Договор также расширяет сотрудничество между двумя странами в политической, экономической и оборонной сферах, включая энергетику, добычу полезных ископаемых и борьбу с терроризмом. Парламент Венесуэлы одобрил договор в сентябре.
Вчера Владимир Путин назначил Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами ФС вопроса о партнерстве между Россией и Венесуэлой.