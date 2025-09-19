Парламент Венесуэлы одобрил договор о стратегическом партнерстве с Россией

Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно одобрила в первом чтении Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией. Об этом заявил председатель парламента Хорхе Родригес. Пленарное заседание парламента транслировал телеканал Venezolana de Televisin.

Договор был подписан 7 мая 2025 года президентами России Владимиром Путиным и Венесуэлы Николасом Мадуро. Он расширяет сотрудничество между двумя странами в политической, экономической и оборонной сферах, включая энергетику, добычу полезных ископаемых и борьбу с терроризмом.