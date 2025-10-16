«Валдаи» в Старочеркасскую запустят к концу октября

В станице Старочеркасской к концу октября 2025 года запланировали открыть речной причал и запустить суда на подводных крыльях «Валдай». Об этом в своем Telegram-канале сообщает заместитель губернатора —министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

«К концу октября в Старочеркасск запустят «Валдаи», а немного позже, от Ростова до станицы можно будет добраться на "Метеоре"»,— отметила госпожа Беликова.

Новый причал открыт и в станице Романовской. Здесь ожидают первого рейса нового «Метеора 120-Р 7».

Наталья Белоштейн