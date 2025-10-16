В Кисловодске авария нарушила отопление нескольких домов и соцучреждений

В Кисловодске из-за порыва возможны перебои с центральным отоплением в 40 жилых домах, трех школах и двух детских садах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Теплоснабжение ограничили в домах на улицах Станичная (дома № 5, 7, 9), Куйбышева (№ 57, 59, 62, 77, 79, 81), Победы (№ 33, 33а), Губина (№ 44, 46, 58, 60, 62), У. Алиева (№ 48, 50, 52) и Азербайджанская (№ 1, 1а, 17, 17а, 19, 21, 23, 27). Отопление также отключено в домах на улицах Пионерская (№ 1), М. Расковой (№ 2, 3, 10) и Марцинкевича (№ 70, 72, 73, 75, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 96а). Среди социальных объектов, оставшихся без центрального отопления, — детские сады № 14 и 23, школа-сад № 20, средняя школа № 19, медицинское училище на улице У. Алиева и музыкальная школа.

Константин Соловьев