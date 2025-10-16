Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставропольском крае пропавшего пенсионера будут искать с помощью дронов

Ушедшего 14 октября из дома в станице Григорополисской Новоалександровского округа и навернувшегося 83-летнего Виктора Кузьмина будут искать с помощью беспилотников. Дроны запустят в небо 16 октября с 9:00 до 17:00. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Фото: пресс-служба ПСО «Лиза Алерт»

В день исчезновения Виктор Кузьмин был одет в ветровку цвета хаки, толстовку, черные брюки и черные калоши. Рост пропавшего — 176 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Наталья Белоштейн

