В Челябинской области за девять месяцев 2025 года ввод жилья упал на 6,7%

За девять месяцев 2025 года в Челябинской области ввели в эксплуатацию 1,48 млн кв. м жилья. Это на 106,7 тыс. или 6,87% меньше, чем в январе-сентябре 2024 года, сообщает Челябинскстат.

По-прежнему большая часть нового жилья — 76% — это индивидуальные дома, построенные жителями региона. Их общая площадь превышает 1,13 млн кв. м, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Застройщики-юридические лица ввели 352,68 тыс. кв. м жилья, что на 24% меньше, чем годом ранее.

Всего за девять месяцев года в действие ввели 8957 жилых домов, из них 239 многоквартирных.