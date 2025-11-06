Сегодня отмечает юбилей кинорежиссер, сценаристка и педагог, народная артистка РФ Алла Сурикова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Алла Сурикова

Ее поздравляет генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер, народный артист РФ Карен Шахназаров:

— От всей души поздравляю Аллу Ильиничну Сурикову с юбилеем! Алла, для меня ты навсегда остаешься той прекрасной молодой девушкой, которую я встретил много лет назад. В тебе по-прежнему живут огромная творческая энергия и то самое невероятное обаяние, что покоряет сердца. Ты неотъемлемая часть «Мосфильма», связанная со студией миллионом нитей, режиссер, чей вклад в ее историю и развитие трудно переоценить. От всего сердца желаю тебе крепкого здоровья и сил! Не терять свойственный тебе внутренний оптимизм, который наполняет жизнью твои замечательные картины и позволяет им жить десятилетиями. А что может быть важнее для режиссера, чем неувядающая любовь и признательность зрителей? Самые искренние пожелания — удачи, неиссякаемого вдохновения и всех благ!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»