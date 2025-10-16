Жительницу Ленобласти задержали по подозрению в передаче данных абонентов

В качестве подозреваемой в продаже персональных данных абонентов оператора сотовой связи задержана 21-летняя жительница Бокситогорска. Она отправляла снимки экрана монитора, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

По информации ведомства, работая специалистом офиса продаж на улице Металлургов, девушка фотографировала абонентские номера. Они содержали персональные данные россиян. Фотографии затем были отосланы кураторам из Украины через мессенджер.

Чтобы не попасться на преступлении, задержанная использовала учетную запись начальницы офиса. Злоумышленнице удалось передать информацию об 11 абонентах, за каждого ей заплатили 3000 рублей. Полиция возбудила дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Татьяна Титаева