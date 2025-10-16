«РИА Новости»: украинская гражданская администрация покинула Константиновку

В подконтрольном ВСУ городе Константиновка в ДНР не осталось гражданских чиновников, утверждает «РИА Новости» со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах.

В публикации агентства приводятся слова источника, согласно которым, администрация «бежала» из города и теперь им управляют военнослужащие.

2 октября Владимир Путин на «Валдае» заявил, что российская армия зашла в Покровск, Константиновку и Северск и удерживает инициативу по всей линии фронта. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 октября доложил президенту, что «Южная» группировка войск продвигается в городах Северск и Константиновка, «несмотря на упорное сопротивление противника».