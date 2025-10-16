На Шлиссельбургском проспекте отремонтируют более 2 км дорожного полотна

В Невском районе Санкт-Петербурга стартовал новый этап ремонта Шлиссельбургского проспекта. В настоящий момент на объекте дорожники фрезеруют изношенный асфальт, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, продемонстрировав фото.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

В ближайшее время на магистрали уложат свыше 60 тыс. кв. м нового покрытия на проезжей части и тротуарах, там также будет нанесена новая разметка термопластиком и восстановлено нарушенное благоустройство.

Общая протяженность обновляемого участка Шлиссельбургского проспекта составляет более 2 км, уточнили в КРТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по Фонарному мосту через Мойку в центре Петербурга ограничили из-за дорожного ремонта до конца ноября.

Андрей Цедрик