Движение по Фонарному мосту через Мойку ограничат из-за ремонта до конца ноября

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях, которые начнут действовать с 15 октября. Они затронут два района города — Адмиралтейский и Приморский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фонарный мост через реку Мойку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест» Фонарный мост через реку Мойку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Как сообщили в ГАТИ, на период с 15 октября до 30 ноября в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия движение транспорта будет временно ограничено по Фонарному мосту через реку Мойку, а также по набережной Мойки у Фонарного моста.

В свою очередь, с 15 по 28 октября движение ограничат также на перекрестке Стародеревенской и Камышовой улиц, с закрытием сквозного проезда через перекресток по Камышовой улице.

Предлагаемый объезд: по Богатырскому проспекту, Стародеревенской, улице Ильюшина, Камышовой и Ситцевой улицам.

Кроме этого, в ГАТИ напомнили, что с 14 октября до 7 ноября в Выборгском районе Петербурга из-за строительства газопровода полностью перекрыто движение транспорта в поселке Парголово — по Кемеровской улице от улицы Ленина до Хабаровской улицы и по Хабаровской улице у Кемеровской улицы.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что дорожные ограничения в связи с ремонтными работами на КАД в районе порта Бронка будут действовать до 4 ноября.

Андрей Цедрик