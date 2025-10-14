Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась на 9%

В Свердловской области за последнюю неделю зафиксировано 29 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), из которых 14 тыс. приходятся на Екатеринбург, сообщили в областном Роспотребнадзоре. Это на 9% меньше, чем на предыдущей неделе, но на 9% выше среднего многолетнего уровня. Более половины заболевших — дети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе лабораторных исследований, проведенных среди 503 человек, специалисты выяснили, что основным возбудителем заболеваний оказался риновирус. Также были выявлены вирусы парагриппа, COVID-19, аденовирусы и другие.

Напомним, в Свердловской области началась кампания по вакцинации от гриппа: с 10 октября в торговых центрах Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Первоуральска и Асбеста работают прививочные пункты.

Ирина Пичурина