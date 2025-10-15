Ночью над Черноземьем уничтожили 22 беспилотника

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили над Россией 59 беспилотников, в том числе 22 над Черноземьем. 11 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, девять — над Воронежской, по одному — над Курской и Орловской. Это следует из данных Минобороны.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дроны были уничтожены в пяти районах и двух городских округах. Пострадавших и разрушений нет.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в результате ночных атак никто не пострадал, однако был поврежден один частный дом. На месте работают сотрудники МЧС и правоохранители.

Власти Белгородской и Курской областей не сообщили о возможных последствиях атак.

Сутками ранее над Черноземьем сбили 32 беспилотника, больше всего — над Белгородской областью (17). В результате никто не пострадал, однако в одном из регионов были зафиксированы разрушения.

Алина Морозова