Аэропорт в Тамбове временно закрыли

Росавиация временно закрыла аэропорт «Тамбов». Запрет распространяется на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в ведомстве.

В Росавиации подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В последний раз тамбовский аэропорт закрывали в 21:07 воскресенья, 5 октября. Он возобновил работу в 7:59 понедельника, 6 октября.

После начала спецоперации все аэропорты в Черноземье были закрыты из-за оперативной обстановки. Весной 2022 года бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров провел переговоры с федеральными ведомствами, благодаря которым полеты из Тамбова в Москву возобновились. По итогам 2024 года воздушная гавань обслужила около 39 тыс. пассажиров, это почти на четверть больше, чем за 2023-й.

Алина Морозова