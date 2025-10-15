Путин перенес на месяц форум «Россия — спортивная держава»

Президент России Владимир Путин внес изменения в свое распоряжение о проведении Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Самаре. Раньше его планировалось провести в сентябре — октябре 2025 года, сейчас его перенесли на ноябрь.

На форуме обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта, на нем собираются специалисты и представители государственных органов. Его проводят на основании указа, который подписал еще президент Дмитрий Медведев в 2009 году.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что в этом году на площадке запланирована масштабная спортивная программа. Первый день форума начнется с массового забега, в котором поучаствуют больше 10 тыс. человек. Позже пройдут соревнования по следж-хоккею, плаванию и другим видам спорта. Также в программе — розыгрыш Кубка Победы по фиджитал-спорту, за который посоревнуются участники военных действий на Украине, и финал Кубка России по гонкам дронов «Самара Арена».