Опубликована спортивная программа форума «Россия – спортивная держава» в Самаре

На официальном сайте XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября, опубликована программа мероприятий. Форум организован по распоряжению президента России Владимира Путина и при поддержке правительства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что запланирована масштабная спортивная программа. Первый день форума начнется с массового забега «Чистый спорт» на площади Куйбышева, в котором планируется участие 10 тыс. человек. В программе также соревнования по следж-хоккею, плаванию и Кубок Победы по фиджитал-спорту с участием героев СВО.

На стадионе «Самара Арена» пройдет финал Кубка России по гонкам дронов. Гости форума смогут посетить турнир по боксу в Самарском театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, турнир по смешанным единоборствам и матч сборных России и Узбекистана по боулингу.

В Тольятти пройдут гимнастическое шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Наследие» и фестиваль тенниса «Будущее спорта» в новом физкультурно-оздоровительном центре. Для молодежи запланированы мастер-классы, паблик-токи и автограф-сессии со знаменитыми спортсменами.

