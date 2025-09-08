Одобрена схема поддержки «РусГидро» почти на 450 млрд рублей

Власти одобрили схему поддержки «РусГидро» (MOEX: HYDR) для стабилизации ее критического финансового состояния. Меры включают продление механизма субсидирования потребителей электроэнергии Дальнего Востока за счет остальной части России, запрет на выплату дивидендов и увеличение доли продажи ГЭС в регионе по рыночным ценам, рассказали источники “Ъ”.

План был согласован на прошедшем 4 сентября совещании у президента Владимира Путина. В частности, действие дальневосточной надбавки — механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня за счет оптового энергорынка — предлагается продлить с 2028 по 2035 год. Половина надбавки — около 15,2 млрд руб. в год — будет направляться на развитие энергетической инфраструктуры технологически изолированных энергосистем Якутии, Камчатки, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского АО.

Также одобрено введение моратория на выплату дивидендов «РусГидро» до 2030 года. Вместо выплат акционерам (62,5% — у Росимущества, 12,37% — у ВТБ, 9,61% — у En+) чистая прибыль будет перераспределяться на текущую инвестпрограмму. Совокупный эффект до 2030 года предварительно оценивается 175,8 млрд руб.

Последняя поддержанная мера — ускорение либерализации цен на Дальнем Востоке. Правительство предложило увеличить объем продаж электроэнергии и мощности дальневосточных ГЭС по рыночным ценам с 2,5% до 100% уже с 2026 года. Это должно сформировать для «РусГидро» дополнительные маржинальные доходы на рынке на сутки вперед. Эффект для компании до 2030 года оценивают в 141,2 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Вода денежку найдет».