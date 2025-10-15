Плановые ремонты НПЗ перенесут для насыщения рынка нефтепродуктами

Плановый ремонт на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) проведут позднее назначенного срока, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев. По его словам, это решение входит в число мер по насыщению российского рынка нефтепродуктами.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«На отдельном контроле ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов. <...> Использован потенциал ранее накопленных запасов топлива на НПЗ и нефтебазах, а также на более поздние сроки перенесены плановые ремонты НПЗ»,— сказал господин Цивилев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Также в России до конца года продлен запрет на экспорт автомобильного бензина для всех участников рынка, введен временный запрет на экспорт дизельного топлива для всех участников, кроме производителей. По словам господина Цивилева, Минэнерго сохранило выплаты топливного демпфера, а также предусмотрело повышенный спрос на зимнее дизтопливо в холодный период.

Последние несколько месяцев из-за внеплановых остановок НПЗ оптовые котировки АИ-92 и АИ-95 обновляют исторические максимумы. 30 сентября правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года, а 12 октября президент на семь месяцев ввел мораторий на обнуление топливного демпфера.

