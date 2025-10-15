На Дону завершили карантинные мероприятия после бешенства диких животных

В Миллеровском районе Ростовской области отменили карантин, который действовал 11 месяцев после обнаружения бешеного барсука в Дегтевском сельском поселении. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте областной администрации.

По информации ведомства, в ноябре 2024 года жители Дегтевского сельского поселения нашли труп барсука. Останки передали в лабораторию для исследования. Анализ подтвердил наличие вируса бешенства у животного. Этот эпизод стал первым зафиксированным случаем заболевания среди диких животных в регионе за год.

«Карантинные мероприятия в северной части Ростовской области продолжались почти 12 месяцев и были прекращены в октябре 2025 года»,— уточнили в сообщении.

Валентина Любашенко