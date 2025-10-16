Водка «Путинка» может вернуться на российский рынок

Тульский винокуренный завод 1911 (ТВЗ) получил декларацию соответствия на производство водки «Путинка Классическая», обнаружил «Ъ» в реестре Росаккредитации. Это может свидетельствовать о планах по возрождению бренда, популярного в середине 2010-х годов.

Как сообщил собеседник «Ъ» на алкогольном рынке, пока это техническая процедура, и конкретных сроков розлива нет. В самом ТВЗ отказались от комментариев. Завод, недавно вошедший в структуру «Росспиртпрома», обладает мощностями для выпуска 6 млн дал алкоголя в год.

Создатель оригинальной «Путинки», маркетолог Станислав Кауфман предполагает, что производство будет вестись по лицензии. «Передача марки вероятно связана с тем, что его производство на мощностях «Кристалла» видимо не предполагается«,— отметил он. На пике популярности в 2015 году доля бренда достигала 2,74% рынка водки, однако к 2016 году он опустился с 4 на 15-е место в рейтинге. Эксперты отмечают, что возвращение бренда может столкнуться со сложностями из-за высокой конкуренции и трудностей выхода в федеральные сети.

