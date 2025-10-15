В Подпорожском районе создадут охранную зону памятника природы «Щелейки»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о создании охранной зоны памятника природы «Щелейки» в Подпорожском районе. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

На практике создание охранной зоны означает установку защитной буферной зоны шириной 50 м с северной стороны памятника природы, введение специального режима, запрещающего деятельность, которая может навредить природному комплексу (новое строительство, геологоразведку, сплошные рубки, захламление территории). При этом в пользовании собственников сохранят принадлежащие им земельные участки при условии соблюдения установленных правил, отмечается в сообщении.

«Ленинградская область продолжает, таким образом, системное создание охранных зон у всех ООПТ. Зоны уже созданы у особо охраняемых природных территорий на озерах Ястребиное, Донцо, на реке Рагуша. Все эти меры обеспечивают дополнительную защиту уникальных природных комплексов нашего региона»,— прокомментировал глава комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в 2025 году на территории Ленобласти планировали создание пяти новых охраняемых природных зон.

Андрей Цедрик