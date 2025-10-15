Аналитики ЦБ повысили прогноз по инфляции и ключевой ставке в 2025 году

Аналитики Центробанка повысили прогноз по инфляции в 2025 году до 6,6%. В сентябре этот показатель составлял 6,4%, следует из опроса ЦБ РФ. Ожидания по средней ключевой ставке выросли с 19% до 19,2%.

Прогноз по росту ВВП понизился с 1,2% в сентябре до 1%. Ожидаемый уровень безработицы остался на прежней отметке — аналитики предполагают, что в 2025 году он снизится на 2,3%. Номинальная зарплата может вырасти на 13,2% (+0,6 п. п. к прошлому показателю) в 2025 году, следует из опроса.

14 октября в ЦБ заявляли о планах поддерживать жесткость денежно-кредитной политики, чтобы закрепить замедлившийся рост цен и добиться его стабильного снижения к 4% в 2026 году. По данным Росстата, потребительские цены в сентябре 2025 года выросли на 0,34% к августу (м/м) и на 7,98% в годовом выражении (г/г). Темпы оказались выше августовских (0,26% м/м, 7,5% г/г), а годовая инфляция стабилизировалась около нижней границы прогнозного диапазона ЦБ — 8–8,5%.