ЦБ может продолжить снижение инфляции, когда она приблизится к стабильным 4%

После закрепления уровня инфляции около 4% можно задуматься о переходе к более низкому целевому показателю, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

«После того как инфляция по итогам 2025 года замедлится до 6-7%, в следующем году экономика вернется к устойчиво низкой инфляции на уровне нашей цели в 4%»,— подчеркнул господин Заботкин на заседании в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, скорость снижения ключевой ставки будет соизмерима с задачей по возвращению инфляции к 4%.

Как поясняли в ЦБ, чтобы закрепить замедленный рост цен и добиться его стабильного снижения к 4% в 2026 году, необходимо поддерживать жесткость денежно-кредитной политики.