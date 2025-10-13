Базовая инфляция в сентябре ушла вверх от цели ЦБ

По данным Росстата, потребительские цены в сентябре 2025 года выросли на 0,34% к августу (м/м) и на 7,98% в годовом выражении (г/г). Темпы оказались выше августовских (0,26% м/м, 7,5% г/г), а годовая инфляция стабилизировалась около нижней границы прогнозного диапазона ЦБ — 8–8,5%. Базовая же инфляция, исключающая волатильные и регулируемые компоненты, составила 0,39% м/м.

По оценке Дмитрия Полевого из «Астра УА», сезонно скорректированные (с.к.) показатели показывают больший рост: общая инфляция увеличилась с 0,33% до 0,57%, а базовая — с 0,33% до 0,43% м/м (с.к.), что дает общее ускорение с 4,1% до 7,1% с учетом сезонности и в пересчете на год (SAAR) и с 4,1% до 5,3% SAAR — в базовой части. По трехмесячным скользящим оценкам, которые ЦБ использует для анализа тренда, инфляция повысилась с 5,5% до 6,5% SAAR. Структура роста цен в сентябре выглядела нейтрально в продовольствии, умеренно ускорилась в промтоварах — отчасти за счет бензина — и осталась повышенной в нерегулируемых услугах. «Базовая инфляция как мера устойчивой части корзины остается в диапазоне 4–6%, который Банк России упоминал в сентябре»,— отмечает эксперт.

Расчеты аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», аналогичны — инфляция за сентябрь 7,1% SAAR, три основных фактора ее ускорения – это нормализация цен на плодоовощную продукцию, которые летом снижались сильнее обычного, влияние валютного курса на удорожание непродовольственных товаров и резкий рост стоимости образования (особенно высшего и среднего), превысивший типичные для сентября масштабы.

В устойчивых компонентах корзины — без бензина, плодов и овощей — инфляционное давление также растет. По оценке «Твердых цифр», текущие темпы базовой инфляции выросли до 6,4% SAAR с 4,5% в августе, удорожание медианных компонент корзины ускорилось с 4,6% до 5,7% SAAR, а в нерегулируемых услугах рост достиг 17% SAAR (и около 10% без учета образования) — в устойчивых ценовых группах давление вернулось к уровням выше целевого диапазона ЦБ.

Дмитрий Полевой считает, что сентябрьские данные в целом допускают снижение ключевой ставки на заседании ЦБ 24 октября на 100 б. п. до 16%, если не будет новых шоков. Решение может быть скорректировано по итогам свежих данных мониторинга предприятий, инфляционных ожиданий и обзора банковского сектора, «которые помогут уточнить прогноз на фоне планируемого повышения НДС», отмечает он.

Артем Чугунов