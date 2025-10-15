Ростовский-на-Дону ЭРЗ запустил цифровой стенд для испытания выключателей

Ростовский-на-Дону электроремонтный завод, входящий в «Желдорреммаш», запустил цифровой стенд для испытания быстродействующих выключателей ВБ-8, которые устанавливаются на грузовые электровозы «Ермак». Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По информации пресс-службы, оборудование введено в рамках инвестиционной программы предприятия. Стенд работает в полуавтоматическом режиме и проводит полный комплекс проверок выключателей ВБ-8, которые используются на ремонтируемых электровозах переменного тока серии 2(3)ЭС5К «Ермак».

«Устройство измеряет показатели электрической прочности, сопротивление изоляции, параметры включающих и отключающих катушек, после чего формирует электронный паспорт проверенных аппаратов. Испытание одного выключателя занимает от 40 мин. до 60 мин. На каждый электровоз устанавливают восемь таких устройств»,— пояснили в сообщении.

По сравнению со старыми версиями новое оборудование оснащено электроникой, имеет больше дополнительных функций и работает оперативнее. Испытатель теперь занимается настройкой, запуском программы и контролем процесса проверки.

«Каждый новый кран, стенд, станок или другое оборудование надежнее и современнее предыдущих аналогов, что позволяет предприятию оптимизировать производственный процесс, работать эффективнее и повышать качество выпускаемой продукции»,— отметил директор завода Сергей Едрышов.

Валентина Любашенко