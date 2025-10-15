Мирра Андреева проиграла 219-й ракетке мира Чжу Линь на турнире WTA 500 в Нинбо

Россиянка Мирра Андреева, занимающая шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не смогла выйти в четвертьфинал турнира в китайском Нинбо. Общий призовой фонд соревнований составляет $1,064 млн.

В матче второго круга Андреева, которая в прошлом году дошла до финала этого турнира, уступила 219-й ракетке мира китаянке Чжу Линь. Встреча продлилась 2 часа 19 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2. За выход в четвертьфинал Чжу Линь поспорит с россиянкой Дианой Шнайдер (19-я в рейтинге WTA). Ранее спортсменки встречались на корте дважды — оба матча остались за российской теннисисткой.

Турнир в Нинбо относится к категории WTA 500. Финал пройдет 19 октября. В прошлом году победительницей стала австралийская теннисистка Дарья Касаткина (на тот момент она представляла Россию).

Таисия Орлова