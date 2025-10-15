Готовность Дворца танца Бориса Эйфмана в Петербурге составляет 60%

Зампред правительства России Марат Хуснуллин во время рабочего визита в Петербург осмотрел строящийся Дворец танца Бориса Эйфмана на Петроградской стороне. Об этом чиновник сообщил в Telegram-канале.

По словам господина Хуснуллина, строительная готовность объекта составляет чуть больше 60%. По окончании строительства петербуржцы получат уникальный центр современного и класссического балета.

На текущий момент полностью завершены монолитные работы. Специалисты проводят монтаж инженерных систем, металлоконструкций, занимаются кровлей и отделкой. Ведется согласование дизайн-проектов большого зала, малой сцены и парка «Фуэте».

Строительством занимаются более 1,1 тыс. рабочих, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Зампред правительства РФ заметил, что Петербург получит еще один культурный объект мирового уровня.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что контракт на благоустройство территории Тучкова буяна вырос до 1,3 млрд рублей.

Андрей Маркелов