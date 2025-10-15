Первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 42% за 4 года

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 42% за последние четыре года. По словам госпожи Голиковой, это объясняется высокой выявляемостью в рамках диспансеризации. Данные вице-премьера приводит «РИА Новости».

Первичная заболеваемость — процент детей с впервые установленным диагнозом. В июне Минздрав сообщал, что показатель вырос с 2018 по 2024 год на 18,8%. Общий уровень заболеваемости ожирением среди детей до 15 лет увеличился на 36,1%. В группе 15–17 лет показатель увеличился на 9,2%.

В сентябре 2024 года Михаил Мурашко сообщал, что в России ожирением страдают около 40 млн человек (по состоянию на начало 2025 года численность населения в РФ составляет 146, 028 млн). По данным Росстата, наибольший рост числа страдающих ожирением летом 2024 года фиксировался в возрастной группе 15–17 лет (3683 случая на 100 тыс. населения в 2023 году). В марте господин Мурашко сообщал, что распространенность ожирения в России среди взрослого населения составляет 24,6%.

Полина Мотызлевская