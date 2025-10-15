Каждый второй работодатель в Ростовской области берет сотрудников без опыта работы

Более половины компаний Ростовской области готовы принять на работу соискателей без опыта. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные Talantix, входящей в hh.ru.

По результатам опроса, 52% работодателей региона в 2025 году не считают отсутствие опыта препятствием для найма. Большинство рекрутеров — 72% — не учитывают пол претендента, а 68% игнорируют возраст. Почти половина опрошенных (48%) не обращают внимания на отсутствие профильного образования, хотя для 28% это остается основанием для отказа. Лишь 4% готовы мириться с низкими коммуникативными навыками и игнорированием связи со стороны кандидата.

Главная причина такой гибкости — дефицит кадров, на который указали 76% местных работодателей. Еще 56% признались, что идут на уступки из-за потребности в специалистах определенной квалификации. Треть опрошенных (32%) назвали среди причин невысокие зарплатные ожидания претендентов.

В топе оснований для отказа — неумение общаться (44%), далее следуют недостаток квалификации и навыков, а также нежелание обучаться (по 40%). Около трети ростовских работодателей отмечают, что непрохождение проверки службы безопасности тоже может стать причиной отказа.

«Если соискатель хочет развиваться и способен приносить компании ценность, бизнес готов закрыть глаза на многое», — отметила директор по развитию Talantix Марина Хадина.

Валентина Любашенко