Израиль передал Газе тела 45 палестинцев

Министерство здравоохранения Газы подтвердило, что Израиль передал тела 45 палестинцев. Всего, с момента соглашения с Израилем, Газа получила тела 90 человек. Пресс-служба ведомства не уточняет, умерли ли эти люди в израильских тюрьмах или же погибших вывез ЦАХАЛ в ходе военной операции в Газе.

«Медицинские сотрудники продолжают работу с останками в соответствии с медицинскими процедурами и утвержденными протоколами, чтобы завершить процессы экспертизы, документального оформления и передачи семьям»,— указали в Минздраве.

По соглашению, которое достигли стороны, Израиль должен был передать тела 15 палестинцев за каждого возвращенного умершего израильтянина. «Хамас» передал тела четырех человек накануне. Палестинская сторона заявляла, что передача тел может занять время, так как места захоронений некоторых из них неизвестны.

