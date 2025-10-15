Защита не смогла оспорить решение по иску к главам курской «Корпорации развития»

«Ъ» стало известно, что Курский областной суд не удовлетворил жалобу защиты на решение по иску к бывшим руководителям АО «Корпорация развития Курской области». Согласно ему, с экс-гендиректора компании Владимира Лукина, его бывших заместителей Игоря Грабина и Снежаны Мартьяновой, а также шести физических лиц и восьми организаций взыскали более 4,1 млрд руб.

Иск Генпрокуратуры был связан с возведением оборонительных сооружений на границе Курской области с Украиной. По версии следствия, фигуранты присвоили более 3,2 млрд руб., выделенных на строительство. Кроме того, господа Лукин и Грабин дважды оплатили аванс за строительство фортификаций в Глушковском районе, тем самым растратив 173 млн руб.

Решение по иску вынесли в марте 2025 года. Топ-менеджеры корпорации находятся под следствием за злоупотребление полномочиями и растрату. В августе в Генпрокуратуру направили первое дело о хищении средств при строительстве фортификаций в Курской области, по которому Владимиру Лукину вменяют растрату более 150 млн руб.

Никита Черненко