Белгородский «Еврострой» получил три иска от управления капстроительства

Арбитражный суд Белгородской области накануне зарегистрировал иск ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» к белгородскому ООО «Еврострой». Размер требований составляет 198,6 тыс. руб., следует из картотеки арбитражных дел. За день до этого управление подало к компании еще два иска с требованиями 63,3 млн руб. и 511,77 тыс. руб.

Заявления пока не приняты к производству, суть требований не раскрывается. С начала года стороны встречались в суде еще три раза. По поданному в мае иску суд обязал «Еврострой» оплатить 21,2 млн руб. задолженности по договору беспроцентного займа от 16 марта 2023 года и проценты за пользование денежными средствами — 949,3 тыс. руб.

В рамках еще одного иска, поданного в мае, управление настаивает на взыскании 27,4 млн руб. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Дело еще рассматривается, следующее заседание назначено на 11 ноября. По исковому заявлению, поданному в начале сентября, управление требует устранить недостатки и дефекты выполненных работ по контракту, заключенному в 2023 году. В этот период компания выиграла электронный аукцион на проведение капремонта детского сада № 41 в Белгороде за 97,7 млн руб. Следующее заседание назначено на 6 ноября.

По данным Rusprofile, ООО «Еврострой» было зарегистрировано в Белгороде в августе 2013 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 2 млн руб. 99% компании принадлежит ее генеральному директору Эдгару Херимяну, 1% — Гаянэ Херимян. «Еврострой» владеет местными ООО «Еврострой развитие», ООО «Еврострой инжиниринг», ООО «Еврострой строитель», ООО «Еврострой проектировщик», ООО «Еврострой производство» и ООО «Евро авто про». 2024 год «Еврострой» завершил с выручкой в 3,8 млрд руб. и чистой прибылью в 238 млн.

В конце августа арбитражный суд Пермской области принял решение полностью удовлетворить иск предпринимательницы Александры Колесник, ведущей бизнес в регионе, к «Еврострою». Кроме того, в том же месяце гендиректор «Евростроя» Эдгард Херимян был арестован по делу о хищениях при строительстве белгородских фортификаций.

Ульяна Ларионова