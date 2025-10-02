Белгородский «Еврострой» получил три иска от управления капстроительства
Иск на 63 млн рублей получил «Еврострой» от УКСа Белгородской области
Арбитражный суд Белгородской области накануне зарегистрировал иск ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» к белгородскому ООО «Еврострой». Размер требований составляет 198,6 тыс. руб., следует из картотеки арбитражных дел. За день до этого управление подало к компании еще два иска с требованиями 63,3 млн руб. и 511,77 тыс. руб.
Заявления пока не приняты к производству, суть требований не раскрывается. С начала года стороны встречались в суде еще три раза. По поданному в мае иску суд обязал «Еврострой» оплатить 21,2 млн руб. задолженности по договору беспроцентного займа от 16 марта 2023 года и проценты за пользование денежными средствами — 949,3 тыс. руб.
В рамках еще одного иска, поданного в мае, управление настаивает на взыскании 27,4 млн руб. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Дело еще рассматривается, следующее заседание назначено на 11 ноября. По исковому заявлению, поданному в начале сентября, управление требует устранить недостатки и дефекты выполненных работ по контракту, заключенному в 2023 году. В этот период компания выиграла электронный аукцион на проведение капремонта детского сада № 41 в Белгороде за 97,7 млн руб. Следующее заседание назначено на 6 ноября.
По данным Rusprofile, ООО «Еврострой» было зарегистрировано в Белгороде в августе 2013 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 2 млн руб. 99% компании принадлежит ее генеральному директору Эдгару Херимяну, 1% — Гаянэ Херимян. «Еврострой» владеет местными ООО «Еврострой развитие», ООО «Еврострой инжиниринг», ООО «Еврострой строитель», ООО «Еврострой проектировщик», ООО «Еврострой производство» и ООО «Евро авто про». 2024 год «Еврострой» завершил с выручкой в 3,8 млрд руб. и чистой прибылью в 238 млн.
В конце августа арбитражный суд Пермской области принял решение полностью удовлетворить иск предпринимательницы Александры Колесник, ведущей бизнес в регионе, к «Еврострою». Кроме того, в том же месяце гендиректор «Евростроя» Эдгард Херимян был арестован по делу о хищениях при строительстве белгородских фортификаций.