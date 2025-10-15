Российско-арабский саммит может состояться до конца года, однако его могут провести и в январе-феврале 2026-го. Об этом заявил посол Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валид Хамид Шилтаг.

«Я надеюсь, что если успеем, то в этом году. Если все будут заняты из-за повестки, то дата может сдвинуться на один-два месяца… Потому что все готово, и мы назначим новую дату саммита. Время пока не согласовано»,— заявил Валид Хамид Шилтаг на полях Российской энергетической недели (цитата по «РИА Новости»).

Саммит состоится, его никто не аннулировал, отметил посол. Он напомнил, что президент России Владимир Путин призвал отложить проведение ради арабских государств. «Это тоже жертва для нас. Мы примем это во внимание»,— отметил Валид Хамид Шилтаг.

Первый российско-арабский саммит должен был состояться 15 октября. Однако 9 октября в Кремле сообщили о переносе мероприятия из-за начала активной фазы урегулирования в секторе Газа. Подписание мирного соглашения состоялось 13 октября.