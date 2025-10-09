Кремль сообщил о переносе Российско-арабского саммита

Российско-арабский саммит решено перенести. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьером Ирака Мухаммедом Судани. Как пояснили в Кремле, причиной переноса послужило текущее положение дел на Ближнем востоке. Речь идет о планах подписания соглашения о мирном урегулировании в секторе Газа, которое, как ожидается, состоится в ближайшие дни.

«С учетом начала активной фазы реализации Плана Президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа Владимир Путин и Мухаммед Судани согласились с тем, что многим приглашенным лидерам арабских государств было бы затруднительно в этой ситуации лично прибыть в Москву,— говорится в сообщении пресс-службы. — Поэтому сочтено целесообразным перенести проведение упомянутого Российско-арабского саммита на более позднее время, которое будет дополнительно согласовано».

Во время телефонного разговора лидеры согласились с тем, что многим приглашенным лидерам арабских стран будет трудно лично прибыть в Москву на фоне активной фазы реализации плана американского лидера по сектору Газа, сообщили в пресс-службе Кремля.

Первый Российско-арабский саммит был назначен на 15 октября 2025 года в Москве. Россия пригласила на саммит лидеров 22 арабских государств и и генерального секретаря ЛАГ. 13 октября должна была состояться министерская сессия в рамках Российско-арабского форума сотрудничества.

Анастасия Домбицкая