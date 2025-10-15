Магазины «О'Кей» в Ростовской области сменят владельца

Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку по продаже сети гипермаркетов «О'Кей» компании из Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ООО «Земун» приобретает 99% в уставном капитале холдинговой компании ООО «РБФ Ритейл». После завершения сделки приобретатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов.

По данным портала «Картотека.ру», главным видом деятельности ООО «Земун» является оптовая торговля неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Компания была зарегистрирована в Тюмени 19 февраля 2024 года. Единственным владельцем и гендиректором компании является Ольга Запорожец.

Константин Соловьев