В Ростовской области произошло четыре ДТП на железнодорожных переездах в 2025 году

За девять месяцев 2025 года на железнодорожных переездах Ростовской области произошло 4 ДТП. Всего с начала года на путепроводах Северо-Кавказской магистрали произошло 31 ДТП, в которых погибли пять человек и пострадали 15. Всего зафиксировано более 600 нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

По информации ведомства, основными причинами аварий стали спешка и невнимательность водителей. Больше всего происшествий допущено в Дагестане — 12 случаев, по одному — в Северной Осетии и Чечне.

В пресс-службе уточнили: «Для предотвращения аварий железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели 286 рейдов по выявлению нарушений на переездах. К 74 водителям применили меры административного воздействия, включая штрафы и лишение прав».

Валентина Любашенко