В Ростове огласили показания двух свидетелей по делу экс-министра транспорта

В Железнодорожном суде Ростова-на-Дону во время очередного заседания по делу экс-министра транспорта региона Виталия Кушнарева огласили показания двух свидетелей: бывшего заместителя министра транспорта Дмитрия Мамелко и бывшего министра ЖКХ РО Сергея Сизикова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказал 161.RU, в своих письменных показаниях Дмитрия Мамелко отметил, что начал работать с господином Кушнаревым в 2014 году. По словам свидетеля, обвиняемый выполнял свою работу, проводил совещания, курировал проекты, а о работе с госконтрактами заместитель министра ничего не знал.

Бывший министр ЖКХ Сергей Сизиков дал показания как сосед подсудимого. Он ничего плохого об экс-министре транспорта припомнить не смог.

Следующее заседание по делу экс-министра назначено на 16 июня на 10:30.

Как писал «Ъ-Ростов», по версии следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 млн руб. за беспрепятственный прием работ по ремонту автодорог на территории региона. Министр был задержан 24 ноября 2024 года при получении первой части взятки в размере 27 млн руб. Позднее, при обыске у господина Кушнарева дома нашли пистолет марки «Кольт» и патроны к нему, которые хранились без разрешения.

Наталья Белоштейн