Специализированные пункты Петербурга с начала сезона приняли 1,5 млн кубометров снега

С начала зимнего сезона стационарные снегоплавильные пункты (ССП) и стационарные инженерно-оборудованные снегоприемные пункты (СИСП) ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приняли на обработку и утилизировали 1,5 млн куб. метров снега — это более 75 тысяч грузовых автомобилей. За аналогичный период прошлого сезона было принято более 2,8 млн кубометров снежных масс. Такие цифры назвали 21 февраля в аппарате вице-губернатора города Сергея Кропачева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рекордсменами этого сезона среди снегоплавильных пунктов стали: ССП на Кушелевской дороге — около 140 тыс. куб. м, ССП на Октябрьской набережной — около 128 тыс. куб. м и ССП на Мебельной улице — около 122 тыс. кубометров.

Тройку лидеров среди снегоприемных пунктов, в свою очередь, составили: СИСП на Взлетной улице — около 173 тыс. куб. м, СИСП на наб. Обводного канала — около 112 тыс. куб. м, СИСП на Ульяновской улице — около 70 тыс. куб. метров.

Специалисты также напомнили, что миллионный кубический метр снега был принят сооружениями 16 января 2025 года. Пока самым снежным сезоном в работе ССП и СИСП является зимний сезон 2021/2022 годов, когда специализированные пункты Петербурга приняли в общей сложности 4,396 млн куб. снега.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за прошлую неделю с улиц Петербурга убрали почти 60 тыс. кубометров снега, около 900 кубометров мусора и 166 тонн смета.

Андрей Цедрик