В Ростовской области инженерам-конструкторам предлагают до 400 тысяч на удаленке

С начала 2025 года в ЮФО разместили более 620 тыс. вакансий. Удаленный формат предлагали в 75,4 тыс.объявлений — это 12% от общего числа. Показатель вырос в шесть раз по сравнению с прошлым годом. На Ростовскую область приходится почти треть — 26%, или 19,3 тыс. вакансий с удаленкой. Об этом Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

По информации аналитиков, самую высокую зарплату на удаленной работе в регионе предлагают инженеру-конструктору — от 400 тыс. руб. на руки. Кандидату необходим опыт не менее трех лет в проектировании, высшее техническое образование и владение программами для разработки.

На втором месте — вакансия для frontend-разработчика с зарплатой от 200 тыс. руб. Работодатель ищет специалиста с опытом создания B2B-каталогов. Задачи включают разработку каталога светотехники, системы фильтров, формы обратной связи и административной панели.

Третью позицию занимает предложение для программиста 1С с зарплатой от 200 тыс. руб. в месяц. Требуются профильное образование, знание платформы 1С8, опыт программирования не менее трех лет и навыки решения задач оперативного учета.

В сентябре работодатели чаще всего искали удаленщиков с навыками делового общения — этот запрос встречался в 24% вакансий. Также востребованы активные продажи — 12%, программирование — 10%, навыки переговоров — 6% и аналитические способности — 3%.

«Удаленная занятость окончательно закрепилась в тройке ключевых факторов выбора работы наряду с уровнем дохода и графиком. Сегодня удаленка уже не воспринимается как редкая опция: для работодателей это инструмент конкуренции за кадры, а для сотрудников — фактор, определяющий привлекательность компании», — отметила директор hh.ru Юг. Олеся Лавренова.

Валентина Любашенко