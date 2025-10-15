Мэрия Челябинска утвердила новый проект реновации в Ленинском районе

Администрация Челябинска утвердила новый проект комплексного развития (КРТ) территории жилой застройки в Ленинском районе. Под снос пойдут 19 многоквартирных домов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

Под комплексное развитие отдали территорию площадью 21 га в границах Копейского шоссе, улиц Туркменская, Уральская, Горелова, Пирогова и Обуховская. Здесь планируется построить более 294 тыс. кв. м жилья. Для реализации проекта необходимо снести 19 многоквартирных домов на улице Уральская и Копейском шоссе, а также гаражи, склады, хозпостройки и нежилые здания школы-интерната №9. Расположенные здесь тепловые сети и газопроводы реконструируют. Срок реализации проекта — семь лет.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, часть этой территории площадью 12,2 га уже пытались реновировать. Договор на право реализации проекта КРТ в 2022 году администрация заключила с ООО «Специализированный застройщик „ТрестЮг“» (входит в группу «Трест Магнитострой» Олега Лакницкого), но расторгла в августе этого года из-за того, что застройщик не исполнил обязательства по расселению и сносу старых домов.