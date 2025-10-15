Компания экс-депутата липецкого горсовета взяла подряд на ремонт лебедянского ДК

ООО «Стройотдел», принадлежащее бывшему депутату липецкого горсовета Александру Кофанову, стало подрядчиком капитального ремонта районного дома культуры в Лебедяни Липецкой области. Согласно данным портала госзакупок, контракт заключен на сумму 208 млн руб.

Начальная цена подряда составляла 231,2 млн руб. В конкурсе участвовали десять компаний. Наибольшее снижение предложил один из конкурентов — до 200 млн руб., но заключать контракт с ним не стали. Остальные участники обозначили цену, близкую к первоначальной. Информация о них в документации не раскрывается. Заказчиком работ выступило муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лебедянская многофункциональная клубная система».

ООО «Стройотдел» зарегистрировано в 2010 году. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Генеральным директором является Александр Кофанов, ему принадлежат 50% компании. Еще 50% у Александра Иванова. Господа Кофанов и Иванов также являются совладельцами ООО «СУ-1» и ООО «СУ 32». В 2024 году выручка «Стройотдела» составила 1,93 млрд руб., что в 4,7 раза превышает показатель 2023 года (411 млн руб.). При этом чистая прибыль снизилась с 16,6 млн до 7,2 млн руб.

Ранее компания заключила крупный контракт на строительство ледового дворца в Лебедяни стоимостью 614,1 млн руб. Начальная цена торгов составляла 674,8 млн руб., снижение составило 60,7 млн руб.

Анна Швечикова