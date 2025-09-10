В липецкой Лебедяни капитально отремонтируют дом культуры за 231 млн рублей

Муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) «Лебедянская многофункциональная клубная система» объявило закупку на капитальный ремонт районного дома культуры в Лебедяни Липецкой области. Начальная максимальная цена контракта составляет 231,2 млн руб. Об этом говорится на портале госзакупок.

Средства на реализацию проекта выделяются из федерального, областного и городского бюджетов, а также внебюджетных источников. Здание дома культуры располагается на улице Ленина, 9. Оно было построено в 1956 году, его общая площадь превышает 1,3 тыс. кв. м, вместимость — до 300 человек. В конкурсной документации уточняется, что подрядчику предстоит провести комплексные работы на всей территории (итого более 2,1 тыс. кв. м).

Победителю аукциона необходимо будет выполнить капитальный ремонт стен, чердаков и подвалов, заменить сцену (установить новый комплект: арлекин, занавес, кулисы, падуги и предэкранные полотна). Также нужно обновить инженерные сети — водоснабжение, водоотведение, электричество, вентиляцию и прочее. Срок исполнения обязательств по контракту установлен до 15 октября 2026 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 25 сентября, итоги рассмотрения планируется подвести 30 сентября.

Анна Швечикова