Politico: в закрытом чате молодые трамписты признаются в любви к Гитлеру

Лидеры организаций молодых республиканцев в разных штатах США восхищаются Гитлером, поддерживают рабство и шутят о газовых камерах. Об этом сообщает Politico, в распоряжении которого оказались слитые сообщения из их чата в Telegram.

Как пишет издание, вице-председатель организации молодых республиканцев Канзаса Уильям Хендрикс, постоянно использовал в оскорбительном контексте слова «негр» и «негритос». Его коллега из штата Нью-Йорк Бобби Уокер называл изнасилования «эпичными», а тогдашний председатель нью-йоркских молодых республиканцев писал о том, что все несогласные с партией «отправятся в газовые камеры». «Надо переделать душевые кабины,— ответил ему юрисконсульт организации Джо Малиньо.— (Наши.— “Ъ”) газовые камеры не соответствуют эстетическим представлениям Гитлера».

Как утверждает Politico, в его распоряжении оказался чат, в котором общались руководители организаций молодых республиканцев последние семь месяцев. Издание не сообщает, как получило эту информацию.

«Круто, я люблю Гитлера»,— приводит издание ответ одного из участников на реплику коллеги, который говорил о необходимости выдвинуть самого правого кандидата.

Кроме того, издание сообщает о том, что в чате чернокожих американцев часто называли «обезьянами» и «людьми-арбузами».

Как отмечает издание, многие участники чата уже работают в правительственных учреждениях или активно занимаются партийной политикой. Один из них является сенатором штата.

«Чем более открытой и освобождающей становится атмосфера, в данном случае с появлением Трампа и "поправением" Республиканской партии, тем больше открывается молодежь»,— заметил профессор социологии техасского университета A&M Джо Фигин. По его словам, особое беспокойство вызывает то, что эти слова будут работать и в публичной политике. «Это страшно, на самом деле. Ведь они и действовать будут в соответствии со своими взглядами»,— говорит он.

Андрей Келекеев