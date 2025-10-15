MEE: Стив Уиткофф скоро покинет администрацию Трампа и уйдет в бизнес

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует покинуть госслужбу и заняться бизнесом. Об этом сообщает катарский портал Middle East Eye со ссылкой на источники. Господина Уиткоффа MEE называет «ключевым переговорщиком», который внес свой вклад в подписание Израилем и «Хамас» соглашения о прекращении огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Al Drago / Reuters Фото: Al Drago / Reuters

После «изнурительного графика челночной дипломатии на Ближнем Востоке» Стив Уиткофф планирует покинуть президентскую администрацию, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе, утверждают источники издания.

«Прекращение огня в секторе Газа — это на сегодняшний день кульминация краткой дипломатической карьеры Уиткоффа», — говорится в статье. MEE пишет, что бизнес-опыт, личные связи с Дональдом Трампом и собственное финансовое благополучие позволяли спецпосланнику «работать за пределами ограничений, мешающих рядовым американским дипломатам».

Недавно президент Трамп поручал спецпосланнику Виткоффу стать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта. Но «эти переговоры зашли в тупик», полагает MEE.

Подробнее об урегулировании в Газе — в материале «Ъ» «США убедили Израиль не ждать мертвых».