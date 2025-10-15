Петербуржец подозревается в хищении 500 метров кабеля с полигона в Ленобласти

Житель Санкт-Петербурга подозревается в краже кабеля длиной свыше 500 метров с полигона на участке Саблино – Тосно в Ленинградской области. Сумма похищенного составила около 365 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Фото: Управление на транспорте МВД России по СЗФО

Представитель транспортной инфраструктуры обратился в дежурную часть транспортной полиции с жалобой на пропажу кабеля. По подозрению в причастности к совершению преступления задержан 36-летний петербуржец.

По информации ведомства, злоумышленник ночью проник на территорию полигона. Похитив кабель, он проследовал в ближайшую лесополосу. Часть электропровода злоумышленник сжег на костре и спрятал полученный металл. Его петербуржец сдавал частями в пункт прием, подозреваемому удалось выручить около 100 тыс. рублей.

По этому факту возбуждено уголовно дело по п. «в», ч.3 ст.158 УК РФ. В отношении жителя Петербурга избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Татьяна Титаева