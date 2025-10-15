Теплая погода ускорила начало мандаринового сезона в Абхазии

Абхазия начала экспортировать в Россию мандарины нового урожая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Сочинской таможни Марину Жупанову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На российско-абхазской границе открыт мандариновый сезон. Госпожа Жупанова отметила, что теплая погода в этом сезоне способствовала раннему ввозу плодоовощной продукции из Республики Абхазия, и первые коммерческие партии цитрусовой продукции поступили уже в конце сентября.

По ее данным, таможенники проверили 153 тонны мандаринов, а за последние сутки в страну завезли около 50 тонн плодов.

Помимо цитрусов, предприниматели начали ввозить фейхоа (67 тонн), хурму (три тонны), лимоны (4,5 тонны), орехи (22 тонны). Всего из Абхазии импортировали более 250 тонн сельхозпродукции нового урожая.

Госпожа Жупанова добавила, что за прошлый сезон, который стартовал в октябре 2024 года и продлился до конца апреля 2025 года, из Абхазии завезли 36 тыс. тонн мандаринов. В этом сезоне объемы планируются не ниже прошлого.

Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, поэтому их таможенное оформление и контроль проводятся в приоритетном порядке.

Мария Удовик