Глобальная трансформация: цифровая революция в лифтах

Знаете ли вы, что решение о покупке дорогого парфюма или подписки на фитнес-клуб может созреть всего за 30 секунд? Примерно столько же в среднем длится поездка в лифте. Маркетологи давно обратили внимание на этот уникальный «момент истины», когда человек оторван от гаджетов и остаётся наедине с рекламным сообщением. Именно этот момент становится золотым для брендов.



В современном мире борьба за внимание потребителя — настоящая гонка. Маркетологи ищут всё новые способы достучаться до аудитории. И вот на сцену выходит лифтовая реклама.

Рынок лифтовой рекламы меняется на глазах: вместо старых форматов — цифровые экраны. Они висят в лифтах и холлах, и это уже не просто картинка, а полноценный медиаканал, который может похвастать широким охватом, высокой частотой контактов и возможностью таргетирования на определённые аудитории.

Посмотрим, как обстоят дела в других странах:

Китай: компания Focus Media — настоящий гигант. У них больше 3 миллионов цифровых устройств, и каждый день рекламу видят больше 400 миллионов человек. Представляете, какая аудитория?

США: там «рулит» Captivate. Они ставят экраны в дорогих офисах и домах. Это более 22 тысяч электронных поверхностей в 9 тысячах зданий. Каждый день такую рекламу видят миллионы людей. Главная особенность американского рынка — акцент на цифры. Рекламодатели видят не только данные о том, сколько раз показали рекламу, но и о том, как она мотивирует людей покупать товары.

Европа (Великобритания, Германия, Франция): компания ECN ставит экраны в элитных офисных центрах. Только в Лондоне рекламу показывают больше 22 миллионов раз в месяц. Партнерство ECN с платформой VIOOH позволило открыть возможность программатик-закупок рекламы. Алгоритм сам решает, кому показывать рекламу, основываясь на данных о человеке, зашедшем в лифт. А рекламодатели платят только за фактический контакт с фактическим клиентом — это аналог таргетированной рекламы в Интернете, только в лифте. Такое размещение значительно упростило процесс и предоставило маркетологам большую гибкость в управлении кампаниями по продвижению товаров и услуг.

Япония: быстро развивающийся проект LiftSPOT от Japan Elevator Service (JES) выходит за рамки простого показа рекламы. Экраны с аудио поддерживают безопасность зданий, сообщая о важных событиях — например, землетрясениях. А ещё там можно узнать погоду и местные новости.

Южная Корея: компании Nasmedia и Focus Media Korea ставят «умные экраны», которые позволяют управлять «умным домом» прямо из лифта — включить свет, настроить отопление. Также мониторы собирают данные о людях и показывают им подходящий контент. Представьте: реклама еды в обеденное время, реклама спортивных товаров — тем, кто ходит в спортзал.

В России один из первопроходцев рынка лифтовой рекламы — компания «Русмедиа» (rus-media.pro). Это пионер цифровой трансформации. Компания совершила революцию, внедрив современные стенды с системой онлайн-мониторинга размещений.

«Русмедиа» работает более чем с 13 000 рекламных поверхностей в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Воронеже и других регионах. В списке ключевых клиентов — такие крупные компании, как ОЗОН, Яндекс Маркет, Сбер.

Их выбор — убедительное доказательство высокой эффективности предлагаемых решений. Ведь такие компании скрупулёзно анализируют каждый канал продвижения, предъявляя строжайшие требования к измеримости результатов и возврату инвестиций в маркетинговые активности. Привлечение гигантов электронной коммерции подчеркивает способность «Русмедиа» не просто предоставлять рекламные площади, а обеспечивать реальный, измеряемый результат и генерировать ощутимый доход для своих клиентов.

А еще «Русмедиа» запустила проект «Цифровой лифт». И это не просто экраны в лифтах на которых крутят рекламу, а настоящий, полноценный канал связи с жителями города.

«Представьте: вы едете в лифте и видите не только рекламу известных брендов, но и объявления местных магазинов, афишу ближайшего концерта или важную новость от администрации города. Получается, что это не только рекламный носитель, а полезная и актуальная информация, которая всегда под рукой. Это делает лифтовую рекламу ещё более привлекательной и эффективной», — рассказал управляющий ООО «Русмедиа» Евгений Мироненко.

Лифтовая реклама сегодня — не просто объявления в подъезде, а мощный инструмент для маркетологов, который позволяет точно попадать в свою аудиторию и отслеживать результаты. И в России, благодаря таким компаниям, как «Русмедиа», этот рынок развивается на уровне мировых стандартов. «Русмедиа» показывает, что даже региональная компания может создавать инновационные решения и задавать тренды. Поэтому лифтовая реклама — важная инвестиция в будущее развивающегося бренда.

