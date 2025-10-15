Грант на бесплатное проживание в нижегородском ИТ-кампусе получили 76 человек

Студенты начали заселяться в ИТ-кампус «Неймарк» в Нижнем Новгороде. До конца октября планируется заселение более 500 человек, сообщили «Ъ-Приволжье» в университете.

В кампусе будут проживать студенты нижегородских вузов, обучающиеся по ИТ-специальностям. 79 из них получили льготы по программам университета «Неймарк», в том числе 76 будут проживать бесплатно, еще троим частично компенсируют стоимость.

Для остальных стоимость размещения составляет в среднем 14 тыс. руб. в месяц: от 12 до 20 тыс. руб. при двухместном размещении и от 17 до 22 тыс. руб. при одноместном.

Всего 18 действующих общежитий рассчитаны более чем на 1,3 тыс. человек. Оставшиеся места предусмотрены для студентов следующего года, а также для участников олимпиад, конференций и других мероприятий в сфере высоких технологий.

Как писал «Ъ-Приволжье», торжественное открытие общежитий состоялось 18 сентября. Это первый из пяти этапов строительства кампуса, полностью его рассчитывают открыть в 2028 году.

Галина Шамберина